DeNAは、巨人から戦力外通告を受けた馬場皐輔投手（30）と来季育成選手として契約を結んだと発表した。馬場は、仙台大から17年ドラフト1位で阪神に入団。21年には救援で44試合に登板し3勝、10ホールドをマークした。23年オフに現役ドラフトで巨人に移籍し、今季は8試合に登板し勝敗はなかった。通算115試合、7勝4敗、22ホールドで防御率3・48。背番号は「115」となる。