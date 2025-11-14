ヤクルトが、ロッテを戦力外となった柿沼友哉捕手（32）と西武を戦力外となった日隈モンテル外野手（25）の獲得調査に動いていることが13日、分かった。強肩捕手の柿沼は日大国際関係学部から15年育成ドラフト2位でロッテに入団。1年目の16年に支配下契約し、同年のU―23W杯に日本代表として出場した。今季の1軍出場はなかったが、経験ある捕手という補強ポイントに合致。また、モンテルも手薄な外野手の補強が狙いとみられ