自民党と日本維新の会は、国家安全保障戦略など安保３文書改定に向けた協議を年内にも始める方向で調整に入った。複数の両党幹部が明らかにした。防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な装備品の「５類型」の撤廃も議論する。与党としての考えをまとめて政府に提言する。両党は連立政権合意書に、３文書の改定を前倒しし、５類型を来年通常国会で撤廃することを明記した。高市首相も合意を踏まえ、来年中の３文書改定