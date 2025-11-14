政府は近く策定する総合経済対策に、造船業の再生に向けた総額１兆円の官民投資を盛り込む方針を固めた。経済安全保障の観点から海上輸送能力の確保や研究開発を強力に支援するため、生産基盤の強化などの「造船再生ロードマップ（工程表）」を策定する。基金も創設して複数年度にわたり安定的に資金を確保する方針だ。複数の政府関係者が明らかにした。１９９０年代初めまで約５割を誇った日本の建造量の世界シェア（占有率）