11月14日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名郡和水町江田（スピード違反）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町城平（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・熊本市東区新生（携帯電話・シートベルト）国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点