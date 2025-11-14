歌手の美川憲一（７９）が、パーキンソン病を患っていることを１３日に公表した。美川は「洞不全症候群」と診断されて今年９月１１日にペースメーカーを埋め込む手術を受けた。所属事務所の発表によれば、術後の経過は順調だったがリハビリの際に違和感を覚え、再び精密検査を行った結果、「パーキンソン病であることが判明しました」という。美川の現状については「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニン