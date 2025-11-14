大手ファストフード店のモバイルオーダーを悪用し、弁当などを注文する際に虚偽の決済情報を送信して、商品をだまし取ったとして、無職の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、東京・国分寺市の無職・加藤嵩大容疑者（23）です。加藤容疑者は今年6月ごろ、5回にわたって、大手ファストフード店のモバイルオーダーで、弁当や総菜など184点、およそ2万8400円分を注文し、支払いがされていると