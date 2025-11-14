巨人・阿部慎之助監督（４６）は秋季キャンプ打ち上げとなった１３日にイ・スンヨプ臨時コーチ（４９）に正式に打撃コーチのオファーを出したと明かした。日韓通算６２６本塁打の大記録を持つ?アジアの大砲?ことスンヨプ氏は、２００４年から２０１１年までロッテ、巨人、オリックスでプレー。巨人では第７０代４番を務めた。今秋は、阿部監督の要請を受けて１５年ぶりに古巣のユニホームに袖を通し、ウィーラーコーチと共に打