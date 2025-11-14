フィギュアスケート女子のレジェンド・スルヤ・ボナリーさん（５１＝フランス）が、生涯で獲得したすべてのメダルを泥棒に盗まれてしまった。ボナリーさんは、恵まれた身体能力で世界選手権で銀メダル３度、欧州選手権を５度制するなど、一時代を築いた人物。１９９８年長野五輪では、禁止技の後方宙返り（バックフリップ）をあえて披露し話題となった。現在は米ラスベガスに住んでいる。今月、自身のＳＮＳで「過去にさまざま