アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太（２９）が１３日、公然わいせつの罪で東京区検により略式起訴された。草間は１０月４日午前５時４０分ごろ、東京・新宿区内で下半身を露出したとして、警視庁に公然わいせつの疑いで逮捕。その２日後に釈放され、在宅のまま捜査が続けられていた。逮捕の衝撃は大きく、現在芸能活動を休止中。グループメンバーらと主演した来年１月に公開予定だった映画「おそ松さ