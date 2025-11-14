代理人のスコット・ボラス氏が言及プロ野球の西武は10日、今井達也投手のポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を認めると発表した。米メディアは、代理人であるスコット・ボラス氏の談話を紹介。敏腕代理人として知られる同氏は、今井について「忘れられない印象を残す」と絶賛している。ボラス氏は米国内でいくつもの高額契約を締結してきた敏腕代理人。過去にはメジャー通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏、2