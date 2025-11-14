◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）東前頭５枚目・草野改め義ノ富士が、西同５枚目・正代との“熊本出身対決”で寄り切って１敗を守った。出身の少年相撲クラブ、中学が同じ大先輩の元大関との初顔合わせを制し、ご当地場所での初優勝へ弾みをつけた。先場所優勝の横綱・大の里は西前頭２枚目・若元春を寄り倒し、初日から５連勝。全勝は大の里と平幕・藤ノ川だけとなり、義ノ富士、横綱・豊昇龍ら９人が１