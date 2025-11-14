プロ野球の発展に貢献した監督、選手に贈られる「第４９回正力松太郎賞」の選考委員会が１３日、都内で行われ、就任２年目でソフトバンクを５年ぶり１２度目の日本一に導いた小久保裕紀監督（５４）が初受賞した。また米大リーグのワールドシリーズで連覇を達成し、ＭＶＰにも輝いたドジャース・山本由伸投手（２７）が特別賞に選ばれた。小久保監督に賞金５００万円とメダル、山本には賞金３００万円とメダルが贈呈される。満