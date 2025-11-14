オリックス・西川龍馬外野手（３０）が１３日、来季へ「完全体」で復活することを宣言した。９月２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で右すね付近を骨折し、離脱したままシーズンを終了。「来年は開幕から万全でいきます」と有言実行のための準備に入った。骨折部分はほぼ完治し、一方で７月に痛めた左足首が万全ではない状況。痛みや不安を取り除くため、近日中に専門的な治療を受けることが判明した。現時点でできるこ