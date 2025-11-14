阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ＝４４）が１３日、今春に続き高知・安芸での秋季キャンプにも“特命コーチ”として参加した。自身と同じ投手から野手に転向した西純の打撃を見守り「きれいに振ろうとしているからもっと大胆に」と助言。「あー、もっとやってたな、俺（笑）。寝てないもん。小笠原（道大）さんのバットを勝手に使って…」と、朝まで振り込み続けた日本ハム時代も思い返した。今季１本塁打の４年目