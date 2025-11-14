◇サッカー国際親善試合日本ーガーナ（2025年11月14日豊田ス）サッカー日本代表MF遠藤航は10月シリーズを故障で不参加だったため、今回が2カ月ぶりの代表活動。不在の間にチームはブラジルから歴史的勝利を収め「自分が不在で大きく崩れるようなチームづくりはしていない。チーム力を示せた素晴らしい試合になった」と喜んだ。ブラジル戦に先発した鎌田は疲労が考慮されて別メニュー調整を続けており、ガーナ戦は主将の