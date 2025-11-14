北海道・苫小牧警察署は2025年11月13日、苫小牧市に住む中学校教諭の男（29）を住居侵入と不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は10月6日午前2時ごろから午前3時ごろまでの間、胆振管内の10代前半の女性が住む家に侵入し、寝ている女性の上半身を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。10月6日午前8時50分ごろ、被害にあった女性の親族から「娘がわいせつな被害にあった」と警察に通報がありました。男は女性と面