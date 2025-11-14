米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ドジャースがFAの救援投手ライセル・イグレシアス（35）に関心を示していると報じている。イグレシアスは2021年から2022年途中までエンゼルスに在籍し、大谷翔平のチームメートとしてプレーした。エンゼルス時代には通算50セーブ、防御率3.07を記録している。エンゼルスと4年総額5800万ドルの契約を結んでいたが、2022年シーズン序盤にチームが低迷した影響で、数カ月後にブレー