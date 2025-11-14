「第56回明治神宮大会」が14日に開幕する。13日は都内の明治神宮会館で開会式が行われ、高校、大学の各チームが参加した。中日からドラフト1位指名を受けた青学大のエース右腕・中西聖輝投手（4年）は大会連覇に向けて「全力で戦いたいと思います。一日でも長く、最後は笑って終われるように頑張ります」と表情を引き締めていた。青学大は大会第3日の16日に日本文理大―佛教大の勝者と初戦を戦う。