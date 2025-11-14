日本代表は11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。FIFAランキングは日本の19位に対して、73位と低いガーナは、しかしワールドカップの常連で、アフリカ強豪だ。ボーンマスのアントワーヌ・セメニョらトップリーグで活躍するタレントもおり、決して侮れない。森保一監督はこの試合の前日会見で、スターティングメンバーについて言及。「まだ確定しているわけではない」と前置きしたうえで、「ブラジル戦