◇大相撲九州場所5日目（2025年11月13日福岡国際センター）安青錦が痛い一敗を喫した。立ち合いで若隆景が左に動くと前のめりになってバランスを崩し、あっけなく横転した。「（相手の変化は）頭に入ってなかった。自分が悪い。いつも通りしっかり手を伸ばして下から攻めたかった」と話した。成績と内容次第で大関昇進の機運が高まる可能性がある土俵で、序盤戦は4勝1敗。「体は動いている。気持ちを切り替えて、明日か