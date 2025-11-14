カーリング女子のフォルティウスが11月13日、都内でウエア提供を受けるアウトドアウエアブランド「コロンビア」のトークイベント「フォルティウス×コロンビアSPECIALEVENT」に出席した。チームは前日に約2カ月の北米遠征から帰国したばかり。スキップの吉村紗也香（33）は、「子どもと離れていたので、ようやく会えるなっていう楽しみな気持ちでいます」と笑顔を見せつつ、「一つ一つどこを改善していくかを話し合いながら