サッカーのJ1川崎フロンターレのMF伊藤達哉（28）とDF野田裕人（19）が13日、川崎市の宮崎台小学校を訪問して特別授業に参加した。同クラブが川崎市内の小学6年生を対象に製作、配布している「川崎フロンターレ算数ドリル」の実践学習で今回が17回目。リフティングの平均回数を求める授業で伊藤と野田が児童への指導や実演を行った。参加児童134人のリフティング体験後は児童と選手が対戦。選抜された児童の1分間平均回数に対