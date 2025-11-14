ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は13日、2日目が終了。きょう14日の3日目、注目レースは12Rだ。佐藤はここまで3、3、4着と中間着が並ぶ。まだ調整に正解が出ていないが、直線は悪くない。絶好枠のここは、とにかくスタートを決めて逃げるのみ。予選突破へ取りこぼせない。山口は若干伸びていく。ジカ攻めもあるタイプだが握りたい気持ちを抑えて冷静に差す。茅原は操縦性を改善できれば、高速捲り差