小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NOKEIRIN，NOLIFECUP」（G3）が、13日に開幕。きょう14日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。自力型は板垣、高田、伊藤で3分戦だが実力上位の伊藤の主導権が有力。伊藤目標の塚本が番手戦をこなして首位。＜1＞塚本大樹感覚は問題ない。伊藤君に任せる。＜2＞石塚輪太郎高田君。＜3＞板垣昴自力勝負。＜4＞栗山俊介＜6＞＜2＞へ。＜5＞