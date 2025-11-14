お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が13日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。「シーザーサラダのクルトン」が許せない理由を明かした。今回は前回に引き続き、人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、女優の井川遥とともにゲスト出演した小杉。出題者の小杉は「すき焼きの春菊」と「シーザーサラダのクルトン」のどちらかが“許せ