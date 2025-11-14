4勝11分け21敗の最下位で、すでに来季のJ2降格が決まっている新潟は13日、入江徹監督（48）が今季をもって退任すると発表した。新潟・聖籠町のアルビレッジでの練習後に取材に応じた入江監督は、チームを再建できずに残留できなかったことについて謝罪の言葉を繰り返した。後任はU―20日本代表も率いた実績がある船越優蔵氏（48）が最有力候補に挙がっている。2週間ぶりに一般公開された練習。入江監督の今季限りでの退任が発