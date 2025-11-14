本屋大賞を受賞した宮島未奈のベストセラー小説を山下美月主演、G2の脚本・演出で舞台化した『成瀬は天下を取りにいく』が、2026年7月、東京・サンシャイン劇場、京都・南座、滋賀・大津市民会館にて上演されることが決まった。山下にとって乃木坂46卒業後初の単独主演舞台となる。【写真】山下美月が成瀬あかり役に！乃木坂46卒業後初の単独主演舞台本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿を描き、2024年の