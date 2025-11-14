◇サッカーW杯北中米大会アフリカ予選プレーオフ準決勝ナイジェリア4ー1ガボン（2025年11月13日モロッコ・ラバト）サッカーのW杯北中米大会アフリカ予選プレーオフ準決勝が13日、中立地モロッコで行われ、過去6度出場のナイジェリアが初出場を目指すガボンと激突。延長戦までもつれた熱戦をFWオシムヘン（ガラタサライ）の2得点など4ー1で勝利。16日のプレーオフ決勝ではカメルーンーコンゴ民主共和国の勝者と対戦すること