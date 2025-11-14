今年デビュー４５周年を迎えている歌手・松田聖子（６３）が初の韓国公演を開催することが１３日、分かった。来年２月２２日に韓国・仁川のＩＮＳＰＩＲＥＡＲＥＮＡで開催され、公演タイトルは「４５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＳＥＩＫＯＭＡＴＳＵＤＡＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲ２０２５〜２０２６“Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！ｉｎＫＯＲＥＡ」に決定した。初の韓国公演開催決定に際し、松田は「来年