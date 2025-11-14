根室海区で秋サケ定置網漁を行う7漁協が、網を予定よりも半月ほど繰り上げて撤去することわかりました。人工ふ化事業に用いる卵が足りず、親魚の資源量を確保することが狙いです。根室管内さけ・ます増殖事業協会によると、漁は11月30日までを予定していましたが、11月16日までに135か所の網すべてを撤去するということです。漁期を短縮し、サケの川への遡上を促すことで、親魚の確保を目指します。人工ふ化のため、今年は2億1900