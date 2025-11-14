「また君に恋してる」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の弟、菅原進（78）が脳梗塞のため入院していることが13日、スポニチ本紙の取材で分かった。所属事務所によると今月4日に自宅リビングで転倒し緊急搬送。軽度の脳梗塞と診断された。搬送時には意識があったという。また、転倒時には左大腿骨頸部（けいぶ）を骨折。現在も入院中だが、快方に向かっている。このため、8日に山形県新庄市で出演予定だ