歌手生活45周年の松田聖子（63）が来年2月22日に韓国で初のコンサート「Sing！Sing！Sing！in KOREA」を開催することが13日、分かった。45周年ツアーの国内公演は9月6日の日本武道館で全14公演を終えたが、千秋楽として2005年の台湾以来、2度目となる海外公演を実施する。松田は「来年の2月に、韓国で初めてのコンサートを開催させていただくことになりました。韓国の皆さまにお会いできることがとてもうれしいです。精いっぱい頑