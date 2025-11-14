デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子（６３）が、来年２月２２日にソウル郊外・仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで初の韓国公演を行うことが１３日、分かった。９月に国内公演を終えた４５周年コンサート「Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！Ｓｉｎｇ！」の千秋楽公演として実施される。初の韓国公演が決まり、聖子は「韓国の皆さまにお会いできることがとてもうれしいです。精いっぱい頑張ります。どうぞよろしくお願いいたし