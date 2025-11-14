米大リーグのＧＭ会議が１２日（日本時間１３日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、ポスティングでメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、西武・今井達也投手（２７）の争奪戦がさらに激化した。すでに交渉期間がスタートしている村上とはマリナーズが接触したことを明かした。村上獲りへ向けて、マリナーズのホランダーＧＭは、すでにクロース代理人に接触したことを認めた。８日からすでに４５日間の交渉期