Ｍ―１グランプリ２０２２王者のお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が初となる単著「悪口を悪く言うな！」（１６５０円、Ｇａｋｋｅｎ）を１２月１８日に発売することが１４日、発表された。同書では井口の真骨頂である「愚痴」を厳選。活字で人の愚痴を読むというまれな読書体験ができる同書についてスポーツ報知の取材に応じた井口は「みんなが読んでどう思うか。反応が気になります。どっかは共感できると思う。マジ