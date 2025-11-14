【レークプラシッド（米）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１４日（日本時間１５日）、米東部のレークプラシッドで開幕する。ペアでは、世界王者でＧＰ第１戦フランス大会を制した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）がＧＰ２連勝でのファイナル（１２月、名古屋）進出を狙う。１３日は公式練習が行われ、三浦、木原組はジャンプやリフトの動きを確認。木原は