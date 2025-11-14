NY株式13日（NY時間13:15）（日本時間03:15） ダウ平均47761.49（-493.33-1.02%） ナスダック22928.74（-477.72-2.04%） CME日経平均先物50320（大証終比：-980-1.95%） 欧州株式13日終値 英FT100 9807.68（-103.74-1.05%） 独DAX 24041.62（-339.84-1.39%） 仏CAC40 8232.49（-8.75-0.11%） 米国債利回り 2年債 3.589（+0.021） 10年債 4.108（+0.038） 30年債 4.698