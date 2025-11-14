歌手でタレントの堺正章（７９）が大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に特別企画で出演することが１３日、スポーツ報知の取材で分かった。今年は放送１００年を締めくくる節目の紅白になるが、同局関係者によると、堺は「放送１００年」の特別企画に出演する予定という。１９９９年にムッシュかまやつさん、井上堯之さんと結成したユニット「ＳａｎｓＦｉｌｔｒｅ（ソン・フィルトル）」として白組で出場して以来、２６年ぶりに紅白