タレントの加護亜依（37歳）が、11月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開されたトーク番組「耳の穴かっぽじって聞け！」未公開トークに出演。“完璧なアイドル”についての質問で「モーニング娘。以上の人は、ないと私は思う。モーニング娘。は特別です」と語った。加護亜依が令和のアイドルについて、SNSなどで自分自身で表現できることは自分たちの時代と比べていいなと思うと話した後、「加護ちゃんの中で“完璧なアイドル”っ