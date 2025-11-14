タレントの佐々木久美（29歳）が、11月12日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。「すごいな」と思った女性タレントについて語った。「近況が気になる人」として、元日向坂46のキャプテンだった佐々木久美が番組のゲストの1人として登場。佐々木は「私の近況なんて、興味ないじゃないですか？」と話すと、日向坂46の番組で長年MCを務めているオードリー・若林正恭は「そんなことない。呼ばれてる