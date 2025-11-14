大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）、女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」、男性アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の初出場が内定したことが１３日、分かった。話題性十分な面々が、放送１００年の節目の紅白を盛り上げる。アイナは「ＢｉＳＨ」のメンバーとして２１年の紅白に出場した経験はあるが、ソロでは初。今年は７月にリ