◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本―アイルランド（2025年11月15日英カーディフ）日本ラグビー協会は14日、15日（日本時間16日）にウェールズ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、豪出身で身長2メートル8の大型LOハリー・ホッキングス（東京SG）が初のメンバー（リザーブ）入りを果たした。出場すれば、代表初キャップとなる。世界ランキングは日本が13位、ウェールズが12位で、通算対戦成績は日本の2勝