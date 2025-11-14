米週間石油在庫統計（バレル・前週比）2：00 原油+641.3万（4億2758万） ガソリン-94.5万（2億0506万） 留出油 -63.7万（1億1091万） （クッシング地区） 原油-34.6万（2252万） ＊（）は在庫総量