大リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグの最終候補に残っていたドジャース・山本は3位で日本選手初の受賞を逃した。レギュラーシーズンの成績が対象で、全米野球記者協会の会員30人の投票で決まる。メジャー2年目の山本は12勝8敗、防御率2・49、201奪三振で3位票を16票得るなどした。ナ・リーグは昨季新人王でパイレーツの23歳右腕スキーンズが満票で初受賞。10勝10敗、メジャ