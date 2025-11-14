11月6日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手にインタビューした模様を放送した。ステップアップするための課題、オフシーズンに取り組むことについて訊いた。 ――いいシーズンでしたね。滝澤「そうですね。やり切りました」 ――今シーズンが終わってどんなことを感じていますか？滝澤「満足したことが多かったシーズンだと思いながら、来