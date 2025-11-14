14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比940円安の5万360円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては921.83円安。出来高は9974枚となっている。 TOPIX先物期近は3342.5ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.22ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50360