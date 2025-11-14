きょうのＮＹ為替市場は米政府機関がようやく再開したにもかかわらず、ドル安が優勢となっており、ユーロドルは１．１６ドル台半ばまで上げ幅を拡大。本日の上げで２１日線を上放れる展開が見られ、１００日線が１．１６６５ドル付近に来ており、目先のポイントとして意識される。一方、ドル円は戻り売りに押されているものの、ユーロ円は上値追いの展開を継続しており、１７９円台後半の推移を継続。ユーロ発