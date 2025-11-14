大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）出場歌手が今日14日、発表される。初出場組では、7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERが出場することが分かった。その名が広まるきっかけとなった「わたしの一番かわいいところ」をはじめ、キャッチーな楽曲が若者を中心に大人気に。「倍倍FIGHT！」で話題のCANDY TUNEら所属事務所のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の後輩グループらとステージを彩る案もあり、近年