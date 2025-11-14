ＴｉｋＴｏｋｅｒ兼プロダンサーの「筋達磨」ことＴＡＩＣＨＩ（２７）が、「２０２５ベストフォーマルウェアアワード」の男性和装部門「着物ナイト」を受賞し１３日、都内で開催された授賞式に出席した。芸能イベント初体験。アンミカらタレントたちとの登壇を、「素敵な方々と横並びで出させていただけてることが夢のよう」と喜んだ。ただ緊張でガッチガチ。受賞スピーチではこう話した。「たぶん自分の人生の中で一番じゃな